POL-ANK: Einladung zur Informationsveranstaltung der Polizeiinspektion Anklam zum Thema ´Brauchtumsveranstaltungen´ am 23. September 2019 im Polizeizentrum Anklam

Anklam (ots) - Die Polizeiinspektion Anklam lädt Bürgerinnen und

Bürger sowie auch Medienvertreterinnen und -vertreter zu einer

Informationsveranstaltung zum Thema ´Brauchtumsveranstaltungen´ am

23. September 2019, 13:00 Uhr in das Polizeizentrum (Friedländer Str.

13, 17389 Anklam) ein.



Fasching, Laternenumzug, Dorf- und Erntefest - diese und andere

Brauchtumsveranstaltungen gehören zu unserem Festivitätskatalog

einfach dazu. Sie erfreuen nicht nur die Kleinen, sondern auch die

Großen und geben gute Gelegenheit, zusammenzukommen, zu feiern und

Spaß zu haben.



Umso ärgerlicher ist es, wenn solche Veranstaltungen abgesagt oder

gar nicht mehr erst geplant werden - weil es Irritationen in der

Organisation und Planung gibt, weil Kleinigkeiten bei der Beantragung

vergessen wurden oder weil es an Manpower fehlt.



Die Polizeiinspektion Anklam lädt daher zu einem

Informationstreffen ein, bei dem etwas Licht ins Dunkel der

Zuständigkeiten und Möglichkeiten gebracht werden soll, damit

traditionelle Veranstaltungen erfolgreich umgesetzt werden können.

Der Informationsaustausch richtet sich daher nicht nur an

Medienvertreterinnen und -vertreter, sondern auch an alle, die

Brauchtumsveranstaltungen organisieren möchten.



Die Polizeiinspektion Anklam wird die rechtlichen Grundlagen

erklären, eventuelle bürokratische Hürden aufdecken und offene Fragen

rund um das Thema ´Brauchtumsveranstaltung´ beantworten. Da es sich

bei solchen Veranstaltungen häufig um einzelfallspezifische

Entscheidungsabläufe handelt, werden verschiedene Szenarien

vorgestellt und die Differenzierung von Veranstaltungen im

öffentlichen Verkehrsraum (mobil und stationär) erklärt.



Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten bitten wir um

Teilnahmeanmeldung per E-Mail

(pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de) bis zum 17.

September 2019.









