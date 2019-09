POL-HWI: Verkehrsunfall - 85-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Wismar (ots) - Als die Wismarer Polizei gestern Vormittag zu einem

Verkehrsunfall in die Lübsche Straße gerufen wurde, war die Fahrerin

des alleinbeteiligten Pkw bereits mit einem RTW auf dem Weg ins

Krankenhaus. Die Beamten nahmen den Sachverhalt, die Kollision des

Hyundai mit einer Straßenlaterne, vor Ort auf. Anschließend machten

sie sich auf den Weg zur Klinik, um die Personalien der Fahrerin zu

ermitteln. Nach der Ursache gefragt, äußerte die leicht verletzte

85-jährige Frau, die Kontrolle über ihr Fahrzeug bei der Jagd nach

einem Insekt verloren zu haben. Ihr Pkw sei zunächst links und

folgend rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Straßenlaterne

geprallt und in einer Hecke zum Stillstand gekommen. Der entstandene

Sachschaden betrug 10.000 EUR.









