POL-GÜ: Alarmauslösung im Baumarkt Güstrow

Güstrow (ots) - Beim Wachdienst lief gestern, gegen 21:15 Uhr,

eine Alarmauslösung vom Baumarkt im Heideweg Güstrow auf und die

Polizei wurde verständigt. Es stellte sich heraus, dass unbekannte

Täter in den Baumarkt eingestiegen sind, einen Zigarettenschrank

aufgebrochen und mehrere Schachteln Zigaretten entwendet haben. Um

die Spur des Täters aufzunehmen, wurde ein Fährtenhund eingesetzt.

Die Suche blieb erfolglos. Der Kriminaldauerdienst führte die

Tatortarbeit durch. Die Ermittlungen werden aufgenommen. Eine

Schadenssumme ist noch nicht bekannt.









