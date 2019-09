LWSPA M-V: Sprengung einer Handgranate aus der Weltkriegszeit

Waldeck (ots) - Am Wochenende wurde im Uferbereich nahe des

Campingplatzes Kamerun in Waren eine Handgranate gefunden. Der

Munitionsbergungsdienst führt heute in den Mittagsstunden die

Sprengung der Granate durch. Die Sprengung wird am Ufer, in der Nähe

der Einfahrt zum Eldenburger Kanal, direkt am Fundort erfolgen, da

die Transportfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Der Bereich wird in

einem Sicherheitsradius von 100 Meter landseitig sowie auch

wasserseitig durch die Wasserschutzpolizei gesperrt.









