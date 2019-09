POL-HST: Verkehrsunfall vermutlich aufgrund von Aquaplaning

Wiek/L30 (ots) - Nach den angekündigten regnerischen

Wettervorhersagen für heute und morgen mit zeit- und gebietsweise

starken Regenfällen ereignete sich am heutigen Vormittag, dem

09.09.2019, ein Verkehrsunfall, bei dem offenbar Aquaplaning

unfallursächlich war.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 39-jährige Fahrerin eines

Pkw VW gegen 08:20 Uhr die Landesstraße 30 aus Richtung Sassnitz

kommend. Etwa 300 Meter hinter dem Abzweig Dranske in Richtung Wiek

verlor die Sassnitzerin bei regennasser Fahrbahn im Kurvenbereich die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.



Bei dem Verkehrsunfall zog sich die 39-Jährige leichte

Verletzungen zu. Ihr Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit

und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 6.000

Euro.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang bei den derzeitigen

Wettervorhersagen auf die Gefahr von Aquaplaning bzw. Wasserglätte

hin. Diese Gefahr durch zeitweise auftretenden Starkregen kann

Verkehrsunfälle auslösen, weshalb die Polizeiinspektion Stralsund um

besondere Achtsamkeit im Straßenverkehr bittet. Insbesondere in

Senken, Unterführungen, Spurrillen oder Kurven ist besondere Vorsicht

geboten. Um das Risiko für Aquaplaning zu verringern, empfiehlt es

sich, die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren. Auch das

vorausschauende Fahren und der ausreichende Abstand zum Vordermann

verringern ebenfalls die Gefahr eines Verkehrsunfalls.









