LKA-MV: Sexualstraftäter nach über 20 Jahren gefasst

Rampe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Stralsund und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern.



Im Dezember 1998 ereignete sich im ehemaligen Landkreis Grimmen

ein Sexualdelikt. Eine damals 13-Jährige wurde im heimischen

Elternhaus Opfer einer Vergewaltigung. Schnell konnte die Identität

des Tatverdächtigen geklärt werden: Es handelte sich um einen zu

diesem Zeitpunkt 17-jährigen Jugoslawen, der entfernt mit dem Opfer

verwandt war. Seit über 20 Jahren fahndet die Landespolizei

europaweit unablässig nach dem flüchtigen Beschuldigten auf Grundlage

eines durch die Staatsanwaltschaft Stralsund immer wieder

verlängerten Europäischen Haftbefehls.



Diese lange Fahndung führte nun zum Erfolg: Der Beschuldigte

reiste am 29. August 2019 von Serbien nach Ungarn. Während des

Grenzübertritts wurde die ungarische Grenzpolizei auf den Haftbefehl

aufmerksam, weshalb sie den Beschuldigten festnahm. Die ungarischen

Kollegen informierten darüber umgehend die deutschen Behörden und so

konnten Beamte des Landeskriminalamtes MV den Beschuldigten am

06.09.2019 von Ungarn nach Deutschland überführen.



Der Beschuldigte wurde noch am Tag der Überführung dem Haftrichter

vorgeführt. In einer Justizvollzugsanstalt des Landes wird er nun auf

seinen Prozess warten.



Dieser Fall verdeutlicht, dass Polizei und Staatsanwaltschaft den

Fahndungsdruck nach Straftätern unabhängig vom Zeitpunkt der Tat,

insbesondere bei schwerwiegenden Delikten aufrecht erhalten und die

dafür zur Verfügung stehenden Fahndungsmittel, wie der Europäische

Haftbefehl, auch bei internationalen Fahndungen wirksam sind.









