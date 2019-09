POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der L 261 bei Dersekow

Greifswald (ots) -



Heute Morgen fuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem PKW Nissan auf

der Landesstraße 261 aus Richtung Klein Zastrow in Richtung Dersekow.

Ungefähr 200 Meter hinter der Ortschaft Klein Zastrow kam die junge

Dame auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste

durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum

die 20-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist derzeit nicht bekannt. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Der PKW Nissan war

nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell