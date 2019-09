POL-HRO: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Rostocker Nordwesten

Rostock (ots) - Am 08.09.2019, gegen ca. 01:16 Uhr, ereignete sich

im Stadtteil Groß Klein eine Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen.



Im Rahmen einer zunächst verbalen Streitigkeit, wurde eine

19-jährige Rostockerin von mehreren Personen angegriffen und mehrfach

ins Gesicht geschlagen. Ein 19-Jähriger, der den Angriff auf die

Rostockerin sah und ihr helfen wollte, wurde ebenfalls von einer

Person angegriffen.



Beide Geschädigten wurden durch die Angriffe verletzt, vor Ort

medizinisch versorgt und zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus

gebracht.



Die Tatverdächtigen entfernten sich vor dem Eintreffen der Beamten

vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatumständen und den

Tatverdächtigen hat nun das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde

eingeleitet.









