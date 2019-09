POL-NB: Versuchter Diebstahl eines PKW Barkas B 1000

Neubrandenburg (ots) - Am 06.09.2019 meldete ein Hinweisgeber der

Polizei einen Pkw nahe der Mirabellenstraße, der verlassen auf einem

dortigen Feldweg, hinter einem beschädigten Maschendrahtzaun steht.



Bei einer Überprüfung durch die Beamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter

offenbar versucht hatten den Pkw - einen Barkas B 1000 - aus einer

nahe gelegenen Garage zu entwenden.



Zum Sachverhalt kann gesagt werden, dass sich auf dem umfriedeten

Gelände mehrere Garagen befinden, von denen eine Garage

offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde. In dieser Garage befanden

sich zwei Pkw der Marke Barkas B 1000, wovon einer mit

Kurzzeitkennzeichen versehen war. Unbekannte Täter haben den Pkw mit

den Kurzzeitkennzeichen aus der Garage gefahren. Da das Zufahrtstor

des Geländes verschlossen war, versuchten die Täter das Gelände im

rückwärtigen Bereich in Richtung Lutizenstraße über den Feldweg zu

verlassen. Hierzu fuhren sie durch den Maschendrahtzaun hindurch,

welcher dadurch zerrissen ist. Ein kleiner Graben stoppte die Täter

nach wenigen Metern, sodass sie das beschädigte Fahrzeug zurückließen

und zu Fuß flüchteten. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca.

500,-EUR. Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die

verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen haben, melden

sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer

0395- 5582 5224.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell