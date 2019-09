POL-ANK: Nachtrag zur Pressemitteilung ´Verdächtiges Ansprechen von Kindern in Torgelow´ vom 05.09.2019

Ueckermünde (ots) - Am 05.09.2019 informierte die

Polizeiinspektion Anklam, dass in der vergangenen Zeit mehrere

Hinweise im Polizeirevier Ueckermünde eingegangen sind, wonach in

Torgelow Kinder von einem älteren Mann verdächtig angesprochen

wurden. Die Polizei in Ueckermünde ging bereits den ersten Hinweisen

nach und ergriff alle möglichen Maßnahmen. Bei dem besagten Mann

handelt es sich um einen 68-Jährigen aus der Region.



Angehörige des Mannes konnten nun erwirken, dass sich der Herr in

medizinische Betreuung begeben hat. Er befindet sich in ärztlicher

Obhut.



In diesem Zusammenhang erhielt das Polizeirevier Ueckermünde am

Freitagnachmittag (06.09.2019) den Hinweis, dass der weiße PKW Skoda

des Mannes beschädigt wurde. Durch bislang unbekannte Täter wurden

die beiden Seitenspiegel zerstört. Weiterhin hatten am Samstagabend

(07.09.2019) drei Zeugen die Polizei verständigt, weil mehrere

Scheiben des PKW eingeschlagen wurden. Der Gesamtschaden beträgt über

2.000 Euro. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen

Sachbeschädigung erstattet und die Kriminalpolizei Ueckermünde hat

die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei weist nochmals und ausdrücklich darauf hin, dass

Strafverfolgung und Gefahrenabwehr Aufgabe der Justiz und der Polizei

sind. Durch solche Aktionen machen sich die Handelnden selbst

strafbar. Mit diesem Verhalten wird weder den Opfern, noch den

Strafverfolgungsbehörden geholfen. Selbstjustiz ist keine Form der

Zivilcourage.









