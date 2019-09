POL-NB: Drei Parkscheinautomaten in Waren aufgebrochen

Waren (ots) - Am 06.09.2019 verständigte ein Mitarbeiter des

Ordnungsamtes die Beamten des Polizeihauptreviers Waren, nachdem er

drei aufgebrochene Parkscheinautomaten an unterschiedlichen

Parkplätzen in der Straße Zum Amtsbrink in Waren festgestellt hatte.



Nach bisherigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Täter in

der Straße Zum Amtsbrink gewaltsam den Parkscheinautomaten am

Caravan-Parkplatz, den Automaten am Busparkplatz (nahe des

Ärztehauses Kietzstraße) und den Parkscheinautomaten am Festplatz

(Sandparkplatz) aufgebrochen und eine unbekannte Höhe an Bargeld

entwendet. Als mögliche Tatzeit kommt der Zeitraum vom 04.09.2019 bis

06.09.2019 in Frage. Es ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

6.000EUR entstanden.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren haben

vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der

Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 1760.









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



