POL-NB: Diebstahl eines PKW VW T 5 in Lärz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots) -



In der Zeit vom 07.09.19, 22:00 Uhr zum 08.09.2019, 14:45 Uhr, wurde

von einem Parkplatz am ehemaligen Flugplatz in Lärz ein grauer VW T 5

Multivan entwendet. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MÜR-YY

17. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf ca. 8.500 Euro

geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben bzw. Angaben zum Verbleib des

Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Röbel unter 039931/848-224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle

zu wenden.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell