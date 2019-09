POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB19 Höhe Anschlusstelle Linstow in Richtung Berlin

Güstrow (ots) -



Am 08.09.2019 gegen 10:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf

der BAB 19 zwischen der AS Linstow und AS Malchow in Richtung Berlin,

kurz vor der Baustelle ´Kiether Berg´.

Der 77jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz

fuhr mit seinem PKW Mitsubishi aus bisher ungeklärter Ursache auf den

vor ihm fahrenden PKW Mercedes auf. Dabei wurden alle vier Insassen

des auffahrenden Fahrzeugs verletzt (der Fahrzeugführer schwer- und

die Beifahrerin sowie die zwei Mitfahrer leicht verletzt) und in

umliegende Krankenhäuser mittels Rettungshubschrauber und

Rettungswagen verbracht. Die zwei Insassen des PKW Mercedes (aus dem

Bundesland Bayern) blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.000 Euro.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund des

erhöhten Verkehrsaufkommens mit einem Rückstau von ca. 7 Kilometern.

Die Vollsperrung dauerte ca. eine halbe Stunde und die halbseitige

Sperrung ca. zwei Stunden.



Jennewein, PHKin

Polizeiinspektion Güstrow

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier

Außenstelle Linstow









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell