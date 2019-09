POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Loddin

PR Heringsdorf (ots) -



Am 07.09.2019 ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Ortslage Loddin

im dortigen Kreuzungsbereich B111/Strandstraße ein Verkehrsunfall

mit einem alleinbeteiligten Radfahrer. Der 46jährige Radfahrer

stürzte in Höhe der dortigen Verkehrsinsel. Der Radfahrer erlitt

dabei schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in das

Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Während der

Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem

Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet und durchgeführt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca.100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.





