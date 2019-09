POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer nach Sturz leicht verletzt, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 07.09.2019 um 20:17 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Zeugen eines Unfalls

informiert, dass er zwei Personen stehend und eine Person liegend

hinter der Ortschaft Strasen in Richtung Wustrow sah. Die Personen

zeigten den Zeugen durch Gesten an, er soll doch mit dem PKW

weiterfahren. Der Zeuge informierte anschließend die Polizei.



Durch die eingesetzten Beamten des PHR Neustrelitz wurde ein

gestürzter Radfahrer vorgefunden, der augenscheinlich leicht verletzt

war. Durch einen Rettungswagen erfolgte vor Ort die erste

medizinische Behandlung. Während der Verkehrsunfallaufnahme

bestätigte sich der Verdacht,dass der 37-jährige Radfahrer, unter dem

Einfluss von Alkohol, mit seinem Fahrrad fuhr. Eine anschließende

Atemalkoholmessung ergab einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille. Es

besteht der Verdacht einer Straftat, eine Blutprobenentnahme wurde

angeordnet. Durch den Sturz erlitt der Mann aus dem Landkreis MSE

lediglich leichte Verletzungen am Bein und wurde zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus nach Neustrelitz verbracht.Nach der

Blutprobenentnahme und ambulanter Behandlung konnte er das

Krankenhaus wieder verlassen.Eine Strafanzeige wegen Fahren unter

Alkoholeinfluss mit einem Fahrrad wurde gefertigt.





