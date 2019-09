POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, LK VG

PHR Greifswald (ots) -



Am 07.09.2019 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße

zwischen den Ortschaften Böken und Alt Negentin ein Verkehrsunfall,

bei dem Personen- sowie Sachschaden entstand.

Der 73-jährige Fahrer eines Motorrades AWO mit Beiwagen befuhr die

Hauptstraße aus Richtung Böken kommend in Richtung Alt Negentin. Kurz

nach dem der Kradfahrer die Autobahnbrücke (A20) überquert hatte

verlor er in der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Gespann

und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er

seitlich in die Leitplanke. Durch diesen Aufprall viel der Mann über

die Leitplanke und stürzte eine steile Böschung herunter.

Das Krad fuhr dann die abschüssige Straße alleine weiter und kam erst

nach über 100 m nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem

angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt der

Kradfahrer schwere Verletzungen. Durch einen Rettungswagen wurde er

in das Klinikum Greifswald verbracht. Am Krad entstand ein

Sachschaden von 500 Euro.







