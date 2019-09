POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit Folgen

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Anhand der Spurenlage sowie der Aussagen von Zeugen ergibt sich

derzeit für die aufnehmenden Polizeibeamten folgender Unfallhergang:

Am Samstag, den 07.09.19 um 21:00 Uhr meldete ein Zeuge der

Einsatzleitstelle in Neubrandenburg, dass sich vor ihm ein silberner

Chevrolet mit auffälliger Fahrweise befindet. Beide Fahrzeuge fahren

auf der Landstraße 19 zwischen Dammerstorf und Reppelin. Die

Fahrzeugführerin des Chevrolets stoppte plötzlich ihr Fahrzeug und

verließ es. Der Zeuge bemerkte schnell, dass die 65-jährige Fahrerin

aus Rostock unter Alkoholeinfluss stand. Die Frau ließ sich jedoch

nicht davon abbringen, erneut in ihren PKW zu steigen und

loszufahren. In der Folge fuhr sie auf einer Strecke von ca. 20m in

Schlangenlinien und kollidierte dann auf der Gegenspur mit einem

entgegenkommenden PKW. Die Insassen des Audis blieben unverletzt.



Die alkoholisierte Unfallverursacherin hatte einen Atemalkoholwert

von 2,48 Promille. Sie wurde leicht verletzt in die BoddenKliniken

nach Ribnitz-Damgarten verbracht. Gegen die Fahrerin wird nun wegen

Trunkenheit im Verkehr und gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000

Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wird die

Kriminalpolizei übernehmen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell