POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und erheblichen Sachschaden auf der Landstraße zwischen Laage und Kobrow

Kobrow (ots) -



Am 07.09.2019, ca. 19:55 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit

einem nicht zugelassenen Motorrad die Landesstraße 18 von Laage in

Fahrtrichtung BAB 20.



Auf Höhe der Ortslage Kobrow kollidierte er frontal mit einem

Multicar. Bei der Kollision wurde er von dem Motorrad geworfen und

blieb in einem angrenzenden Vorgarten mit schweren Verletzungen

liegen. Durch die Kollision wurde das Multicar in Brand gesetzt und

brannte vollständig aus. Die zuvor im Multicar befindlichen zwei

Personen konnten sich leicht verletzt aus diesem retten. Das in Brand

geratene Fahrzeug wurde durch angeforderte Einsatzkräfte der FFW

Laage gelöscht. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch angeforderte

Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Rostock gefahren. Die beiden

Insassen des Multicars, neben dem Fahrer auch ein drei Jahre altes

Kind, wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen.



Die Unfallstelle wurde für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Der

entstandene Sachschaden an den Unfallfahrzeugen und dem Straßenbelag

wurde auf etwa 25000,00 Euro eingeschätzt. Auf Grund der

Beschädigungen an der Fahrbahn wird die Höchstgeschwindigkeit am

betreffenden Straßenabschnitt eingeschränkt.



Thorsten Meyer

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Bützow









