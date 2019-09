POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen zwischen Neu Falkenhagen und Waren (Müritz) (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots) -



Am 07.09.2019, gegen 12:54 Uhr, kam es auf der Ortsverbindungsstraße,

zwischen Neu Falkenhagen und Waren (Müritz), zu einem Verkehrsunfall

mit Personen- und Sachschaden.

Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem PKW BMW die Straße aus Richtung Neu

Falkenhagen kommend in Richtung Waren (Müritz).

Zirka 500 Meter vor dem Ortseingang Waren (Müritz) kam er mit seinem

PKW auf Grund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der

Fahrbahn ab. In der Folge geriet der BMW nach links von der Fahrbahn

ab und kam in einer angrenzenden Nasswiese zum Stehen.

Der Fahrzeugführer und seine 22jährige Beifahrerin wurden bei dem

Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das

Müritz-Klinikum Waren (Müritz) eingeliefert. Am PKW entstand

Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit

und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









