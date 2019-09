POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-Jähriger aus Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots) -



Seit Freitag dem 06.09.2019 wird die 42-jährige Anja Zarnekow

vermisst.



Die vermisste wurde letztmalig am 04.09.2019 an ihrer Wohnanschrift

in Bad Kleinen gesehen. Von hier aus hat sie sich vermutlich in

Richtung Schweriner See entfernt.

Frau Zarnekow benötigt dringend medizinische Hilfe.



Personenbeschreibung:

- ca. 1,77 m groß

- schlank

- kurzes Haar

- es ist nicht auszuschließen, dass die Person eine Perücke (Art und

Aussehen unbekannt) trägt

- zur Bekleidung ist nichts bekannt



Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten

geführt.



Die Polizei bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.



Wer hat Frau Zarnekow gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen

Aufenthalt geben?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Wismar unter der Telefonnummer

03841/203-155, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Janin Rost

Kriminaldauerdienst Wismar









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Bild der Vermissten