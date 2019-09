POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der Landstraße 34 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots) - Am 06.09.2019, um 14:35 Uhr ereignete sich auf

der L 34 zwischen Feldberg und Möllenbeck ein Verkehrsunfall. Ein

70-jähriger Fahrer eines PKW Hyundai fuhr auf Grund von

Unaufmerksamkeit auf das vor ihm fahrende Quad ATV ´Ranger´ auf und

schob dieses in einen entgegenkommenden Renault Transporter. Bei dem

Unfall wurde der aus Hessen stammende 25-jährige Beifahrer des Quads

schwer verletzt. Der 56-jährige Fahrer des Quads und der 47-jährige

Fahrer des Transporters, beide aus dem LK MSE, erlitten leichte

Verletzungen. Der Verursacher, ebenfalls aus dem LK MSE, blieb

unverletzt. Alle verletzten Personen wurden in das Krankenhaus

Neustrelitz gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu einer 35-minütigen

Vollsperrung und anschließend zur halbseitigen Sperrung der L 34 bis

die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen war. Es entstand ein

Gesamtschaden von 16000,-Euro.



