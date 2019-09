POL-LWL: Häckseler abgebrannt- hoher Sachschaden

Zarrentin (ots) - Bei Erntearbeiten auf einem Maisfeld bei Kölzin

(Zarrentin) ist am Freitagvormittag eine Häckselmaschine abgebrannt.

Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von

über 300.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen

zufolge brach das Feuer im Motorraum aus und griff anschließend auf

die gesamte Landmaschine über. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte

den Brand. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell