POL-HST: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 30 bei Altenkirchen

Altenkirchen/ Insel Rügen (ots) - Am heutigen Freitag, dem

06.09.2019, ereignete sich gegen 08.00 Uhr auf der Landesstraße 30

bei Altenkirchen auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei

Personen verletzt wurden.



Eine 56-jährige Frau von der Insel Rügen befuhr mit ihrem PKW Audi

die Landesstraße aus Richtung Wiek kommend in Fahrtrichtung

Juliusruh. Auf Höhe des Abzweiges Altenkirchen wollte sie nach

derzeitigem Kenntnisstand trotz Sperrlinie den vor ihr fahrenden PKW

Skoda überholen. Dieser wollte nach links abbiegen. Es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 60-Jährige Audi-Fahrerin erlitt

schwere Verletzungen und der 30-jährige Skoda-Fahrer aus Dresden

wurde leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurden beide ins Bergener

Krankenhaus gebracht.



Die beteiligten Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit

und mussten jeweils durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



Außer den Beamten vom Polizeirevier Sassnitz waren zwei

Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen im Einsatz.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 15

Minuten voll und circa 60 Minuten halbseitig gesperrt werden.









