POL-HST: Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen bei Sturz in Prerow

Prerow (ots) - Am Donnerstag, dem 05.09.2019 kam es zu einem

Zusammenstoß einer Radfahrerin und der Darßbahn in Prerow.



Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die

Waldstraße in Fahrtrichtung Campingplatz. Von hinten näherte sich die

Darßbahn und überholte die Frau nach ersten Erkenntnissen in

ausreichendem Abstand. Die 64-Jährige kam jedoch aus bislang nicht

geklärter Ursache ins Straucheln und fiel gegen den stehenden

Anhänger von der Darßbahn. Dabei erlitt die Frau nach ersten

Erkenntnissen Frakturen des Unterarms und des Handgelenks. Sie wurde

durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.

Sachschaden entstand nicht.



Der 56- jährige Fahrer der Darßbahn, der im Landkreis wohnhaft

ist, wollte nach Zeugenaussagen den Fahrplan einhalten und entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er wurde jedoch später

angetroffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des

Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der

fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.









