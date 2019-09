POL-SN: Polizei sucht Geschädigten nach Körperverletzung

Schwerin (ots) - Bereits am 26.07.2019 griff gegen 22.00 Uhr eine

vierköpfige Gruppe junger einheimischer Männer einen ca. 45-jährigen

Mann an und prügelten auf ihn ein. Passanten informierten die

Polizei, die Täter flüchteten, konnten aber gestellt werden.



Die Tat spielte sich in der Mecklenburgstraße, Höhe des dortigen

Optikergeschäftes ab. Die Kripo bittet den Geschädigten, sich zu

unter 0385/5180-1238 zu melden.









