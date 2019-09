POL-HST: Widerstand gegen Polizeibeamte während einer Hochzeitsfeier auf der Insel Rügen

Insel Rügen (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 04.09.2019, kam es

auf einer Hochzeitsfeier in einer kleinen Gemeinde auf der Insel

Rügen zu einer körperlichen Auseinandersetzung und in der Folge zu

einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.



Gegen 22:30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen der 54-jährigen Braut und ihrem

83-jährigen alkoholisierten Schwiegervater. Dabei wurde die

54-Jährige beleidigt und später bedroht. Auch seiner 50-jährigen

Tochter drohte er nach gegenwärtigen Erkenntnissen zunächst Schläge

an und holte später auch aus. Dabei schlug er ihr mit der Hand ins

Gesicht. Die 50-Jährige wurde durch Rettungskräfte medizinisch

betreut.



Im Beisein der hinzu gerufenen Beamten vom Polizeihauptrevier

Bergen verwies die 54-Jährige Frau den 83-Jährigen Schwiegervater aus

ihrem Haus. Der ignorierte diese Aufforderung und versuchte das

Zimmer, in dem er übernachten wollte, von innen zu verschließen. Ein

Polizeibeamter verhinderte das. Dabei griff der 83-jährige Mann den

54-jährigen Polizeibeamten tätlich an, indem er ihm mit der Faust ins

Gesicht schlug. Daraufhin brachten die Polizeibeamten den 83-Jährigen

zu Boden und fesselten ihn. Er wurde anschließend ins

Polizeigewahrsam genommen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann aus

dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ergab einen Wert von 0,77

Promille.



Am heutigen Morgen (05.09.2019) wurde der 83-Jährige aus dem

Polizeigewahrsam entlassen und löste wenig später erneut einen

Polizeieinsatz aus. Mit einem Taxi fuhr er zurück zum Tatort und

drang dort gegen 07:30 Uhr unberechtigt in das Haus ein. Durch seine

Tochter und deren Ehefrau wurde er des Hauses verwiesen. Dieser

Aufforderung kam er nach.



Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und

Hausfriedensbruch verantworten.









