POL-HST: Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu

Lobbe (Insel Rügen) (ots) - Am Mittwoch, dem 04.09.2019 zog sich

eine Radfahrerin bei einem Sturz auf der Insel Rügen schwere

Verletzungen zu.



Die 73-Jährige aus Hessen befuhr gegen 14:05 Uhr mit ihrem Fahrrad

den asphaltierten Radweg zwischen den Ortschaften Lobbe und Thiessow,

der parallel zur Landesstraße 29 verläuft. Aus Richtung Lobbe kommend

wollte die 73-Jährige nach gegenwärtigen Erkenntnissen an einem

langsamer Rad fahrenden Ehepaar vorbei fahren. Dabei stürzte sie aus

bislang ungeklärter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu.

Durch Rettungskräfte wurde die Frau ins Bergener Krankenhaus

gebracht.









Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell