POL-SN: Mann geht mit Axt auf Polizisten los

Schwerin (ots) - Ein unter Alkoholeinwirkung stehender Mann ging

am gestrigen frühen Abend mit einer Axt bewaffnet auf Polizeibeamte

los.



Durch den Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher

Gewalt wurde der 34-jährige Schweriner in einem Mehrfamilienhaus in

der Schweriner Ziolkowskistraße überwältigt und festgenommen.



Der Mann hatte zuvor Gegenstände aus dem Fenster geworfen, das

Mobiliar der Wohnung zerstört und die eigenen Angehörigen bedroht.



Der Tatverdächtige und sieben Polizeibeamte wurden durch den

Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt, da der 34-Jährige in einem

Treppenhaus festgenommen wurde.



Der Schweriner ist der Polizei hinlänglich und durch teilweise

schwere Straftaten bekannt.



Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ein.









