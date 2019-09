POL-NB: Erneuter Handtaschendiebstahl auf dem Neubrandenburger Bethanienberg

Neubrandenburg (ots) - Am 04.09.2019 gegen 17:10 Uhr kam es auf

dem Bethanienberg in Neubrandenburg zu einem Diebstahl einer

Handtasche.



Eine 54-jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Fahrrad von der

Neustrelitzer Straße kommend den Verbindungsweg zum Krokusweg in

Fahrtrichtung Margeritenstraße. Plötzlich näherte sich von hinten ein

Radfahrer, welcher sie links überholte. Beim Überholen griff der

Radfahrer die Tasche der Geschädigten, die an der linken Seite des

Lenkers hing. Der Beschuldigte flüchtet anschließend in Richtung

Margeritenstraße



Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine ca. 30 x 40 cm

große braune Lederhandtasche. In dieser befanden sich ein

Stoffportemonnaie mit 70EUR Bargeld und persönlichen Dokumenten, ein

I-Phone 7 und eine Brille der Geschädigten.



Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigten verliefen erfolglos.

Zum Tatverdächtigen liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung

vor:



- männlich

- jugendliche Erscheinung, ca. 14 Jahre alt

- schlanke Statur

- dunkle kurze Haare

- bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer hellen kurzen Hose



Bei dem Fahrrad mit welchem der Täter unterwegs war, soll es sich

um ein dunkles Damenfahrrad gehandelt haben.



Bereits am 13.08.2019 gegen 18:20 Uhr ereignete sich ebenfalls im

Krokusweg ein Diebstahl einer Handtasche. In diesem Fall hatte ein

tatverdächtiger Radfahrer eine 66-jährige Radfahrerin im Krokusweg

überholt und dabei die im Fahrradkorb abgelegte Handtasche der

Geschädigten entwendet. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige auf

einem Kinderfahrrad in Rtg. Margeritenstraße. Bei einer damaligen

Suche konnte der Täter durch die Polizei nicht mehr angetroffen

werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum gestrigen Diebstahl

ebenfalls aufgenommen. Es kann derzeit nicht gesagt werden, ob es

sich möglicherweise um denselben Tatverdächtigen handelt.



Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich

zu melden. Wem ist am 13.08.2019 vor der Tatzeit gegen 18:20 Uhr eine

verdächtige Person auf einem Kinderfahrrad im Bereich Neustrelitzer

Straße, Krokusweg oder Margeritenstraße aufgefallen bzw. wem ist am

gestrigen Tag, dem 04.09.2019 vor 17:10 Uhr eine verdächtige

männliche Person auf einem Damenfahrrad in dem Bereich aufgefallen?



Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395 - 5582

5224 entgegen.









