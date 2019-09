POL-HRO: Helfer verhindern Suizidversuch

Rostock (ots) - Am 03.09.2019, gegen ca. 18:58 Uhr, meldete ein

Hinweisgeber per Notruf, dass ein junges Mädchen, vermutlich in

suizidaler Absicht, hinter dem Geländer der Brücke Hinrichsdorfer

Straße (Bahngleise) gestiegen war.



Die 13-jährige Rostockerin wurde bis zum Eintreffen der Polizei

durch eine weitere Helferin festgehalten, um einen Sprung zu

verhindern. Als die Beamten dann vor Ort eintrafen, versuchte das

Mädchen sich der Hilfe zu entziehen, wehrte sich und wollte sich vom

Geländer abdrücken. Nur unter größerer Kraftanstrengung gelang es

einem Beamten des Polizeirevieres Dierkow das Mädchen über das

Geländer zu ziehen. Die 13-Jährige wurde anschließend medizinisch

versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Besonderer Dank gilt den Helfern, die bis zum Eintreffen der

Beamten Schlimmeres verhindert haben.









