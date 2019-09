POL-HWI: Radler mit über 2 Promille unterwegs

Wismar (ots) - Als ein Streifenwagen gestern Abend gegen 17:30 Uhr

das Gelände des Polizeihauptreviers in Wismar verließ, fiel den

Beamten ein Radfahrer auf, der den gegenüberliegenden Rad- und Fußweg

der Rostocker Straße befuhr. Der Mann bewegte sich sehr langsam und

unsicher mit seinem Gefährt in Richtung Innenstadt. Bei der

anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Polizisten.

Der Atemalkohol des Radlers betrug 2,01 Promille. Es folgte eine

Blutprobenentnahme und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Trunkenheit im Verkehr.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell