POL-HST: Betrügerisches Vorgehen einer Polsterwerkstatt in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Bereits am 27.08.2019 veröffentlichte

die Polizeiinspektion Stralsund eine Pressemitteilung, in der von

betrügerischem Vorgehen einer Polsterwerkstatt in Stralsund berichtet

wurde, siehe https://bit.ly/2KZRCiT.



Am gestrigen Dienstag, dem 03.09.2019 erstattete nun eine

70-jährige Frau im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten eine Strafanzeige.

Nachdem sie in der Post einen Flyer einer ´Polsterwerkstatt Jansen´

mit Firmensitz in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten fand, begab

sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann dort hin und gab die Reparatur

eines Armlehnenstuhls in Auftrag. Die Rechnung beglich sie sofort.

Man versprach der Frau die Ausführung der Arbeiten innerhalb von 20

Tagen. Nachdem sie bis dahin nichts mehr von der Firma gehört hatte,

rief sie bei der Polsterwerkstatt an. Die Frau wurde vertröstet.

Mittlerweile ist telefonisch niemand mehr erreichbar. Sie erhielt

weder ihr Geld noch ihren Stuhl zurück.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und der

Unterschlagung wurde eingeleitet. Neben der Kriminalpolizei

Ribnitz-Damgarten führt auch das Gewerbeamt in dieser Sache

Ermittlungen durch. Gibt es weitere Geschädigte, wo die

Tatverdächtigen ähnlich vorgingen? Wer hat eine Anzahlung gemacht

bzw. hatte einen Mitarbeiter dieser Firma in seiner Wohnung? Wer kann

Hinweise zum Aussehen der Mitarbeiter oder andere sachdienliche

Hinweise zu dieser Firma geben? Wer Angaben machen kann, wird gebeten

sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer

03821/ 8750 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.









