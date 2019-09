POL-ANK: Diebstahl eines Wohnwagens in Greifswald

Greifswald (ots) - In der gestrigen Nacht, zwischen 22.30 Uhr und

heute Morgen 8.15 Uhr, haben unbekannte Täter vom Innenhof einer

Werkstatt am Studentenberg in Greifswald einen Wohnwagen der Marke

Hobby gestohlen. Der weiße Anhänger mit grauen Streifen hat das

amtliche Kennzeichen HGW-RF7. Es entstand ein Schaden von 25.000

Euro.



Der gestohlene Wohnwagen wurde durch die Polizei zur Fahndung

ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.









