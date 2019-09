POL-NB: Zwei Berliner mit entwendetem Fahrzeug und entwendeten Kennzeichen nach Verfolgungsfahrt in Waren festgestellt

Waren (ots) - Am 03.09.2019 gegen 00:05 Uhr haben die Beamten des

Polizeihauptrevieres Waren im Schweriner Damm in Waren einen VW Golf

festgestellt, welcher ein defektes Rücklicht hatte. Sie entschlossen

sich, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und schalteten die

Leuchtanzeige ´Stopp Polizei´ ein, doch der Fahrer reagierte nicht.

Auch als die Beamten zusätzlich das Martinshorn einschalteten,

erfolgte keine Reaktion durch den Fahrer. Der Fahrer bog in die

Mozartstraße ein, wo sich der Funkstreifenwagen neben das Fahrzeug

setzte. Doch auch hier missachtete der Fahrer zunächst die

Anweisungen der Beamten. Im weiteren Straßenverlauf ist es den

Beamten gelungen, das Fahrzeug zu stoppen und einer Kontrolle zu

unterziehen. Der 21-jährige Fahrer äußerte bereits zu Kontrollbeginn,

dass er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs sei. Bei der

Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die amtlichen

Kennzeichen im Mai 2019 in Berlin entwendet und zur Fahndung

ausgeschrieben wurden. Das Fahrzeug war ebenfalls als gestohlen

gemeldet und seit August 2019 zur Fahndung ausgeschrieben. Die

Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 21-Jährige unter

dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand. Aus diesem Grund wurden

die Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch,

Verstoß gegen die Promille-Grenze, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie

ohne Pflichtversicherung erstattet. Zudem erfolgte die

Blutprobenentnahme im Müritzklinikum zur Beweissicherung.



Bei dem 24-jährigen Beifahrer konnten die Beamten Cannabis

sicherstellen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz erstattet.



Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten außerdem

eine Anscheinswaffe und eine Stichwaffe. Da keine Erlaubnisse zum

Führen der Waffen vorlagen, wurden diese sichergestellt und

entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

gefertigt.



Das Fahrzeug und die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden

tatverdächtigen Berliner aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.









