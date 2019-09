POL-HRO: Folgenreiche Verkehrskontrolle in Rostock-Brinckmansdorf

Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen ca. 15:54 Uhr,

führten Kollegen des Polizeirevieres Dierkow eine Verkehrskontrolle

im Stadtteil Brinckmansdorf durch.



Dabei hielten die Beamten einen 32-jährigen Rostocker an, bei dem

mittels Atemalkoholmessung ein Wert von 1,03 Promille ermittelt

wurde. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass

der Rostocker nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf dem

Polizeirevier wurde dann auch noch ein Drogenvortest durchgeführt.

Dieser war ebenfalls positiv und zeigte den Konsum von Amphetaminen

an. Abschließend wurde am Fahrzeug noch eine manipulierte

TÜV-Plakette festgestellt.



Gegen den bereits mehrfach polizeilich bekannten 32-Jährigen

wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren (u.a. Fahren ohne

Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Führen eines Kraftfahrzeuges unter

Alkohol- und Drogeneinwirkung) eingeleitet. Um eine Weiterfahrt zu

verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.









