POL-SN: Polizei stellt vermehrt Probleme bei der Nutzung von E-Rollern (E-Scootern) fest

Schwerin (ots) - E-Scooter sind Tretroller mit einem

Elektroantrieb und dank eines Klappmechanismus leicht zu

transportieren. Mit der Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge gibt

es eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung dieser

Elektroroller.



In den vergangenen Wochen stellte die Polizei in Schwerin mehrere

Nutzer mit E-Rollern (E-Scootern) fest, die gegen diese neue

Gesetzesgrundlage verstießen.



Zu schnell, keine Versicherung oder unter dem Einfluß von Alkohl

fahrend waren die häufigsten Gründe für Verkehrskontrollen. Die

Unwissenheit einiger E-Roller-Nutzer schützt allerdings vor Strafe

nicht.



Wir möchten an dieser Stelle auf die grundlegenden Vorschriften

zur Nutzung hinweisen.



Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Es darf nur eine

Person auf dem Roller stehen. Leider gibt es keine Helmpflicht, wird

aber ausdrücklich empfohlen. Nur Fahrzeuge, die über eine Lenk- oder

Haltestange verfügen, sowie E-Tretroller oder Segways entsprechen der

neuen Verordnung. Eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20

km/h ist zwingend vorgeschrieben.



Es besteht die Notwendigkeit einer Haftpflichtversicherung (in

Form eines Aufklebers).



Zu den Elektrokleinfahrzeugen gehören Zulassungspapiere, die aber

nicht zwingend mitgeführt werden müssen (warum ist unbekannt).

Weiterhin besteht die Pflicht zur Nutzung von Radwegen und

Fahrradschutzstreifen. Wenn diese nicht vorhanden sind, muss auf die

Straße ausgewichen werden, der Fußgängerweg ist tabu.



Bei Nutzung ohne eingeschalteten Motorantrieb darf der Gehweg

dennoch NICHT genutzt werden. Es ist auch nicht möglich, während des

Betriebs eines E-Rollers die Fahrzeugart zu wechseln, beispielsweise

durch das Ausschalten des Motors. E-Scooter dürfen wie Fahrräder auch

auf Gehwegen geparkt werden.



Hoverboards, Monowheels oder E-Skateboards dürfen nach wie vor

nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Diese Gefährte

sind nicht zulassungsfähig.



Darf ich unter Alkoholeinfluss fahren?



Es gelten die gleichen Regeln wie bei der Nutzung anderer

motorisierter Verkehrsmittel. Es gilt ein absolutes Alkoholverbot für

junge Fahrer. Ab 21 Jahren liegt der Wert bis 0,49 Promille ohne

Ausfallerscheinungen bzw. ohne Beteiligung an einem Verkehrsunfall.



Ab 0,5 bis 1,09 Promille wird ein empfindliches Bußgeld fällig,

vorausgesetzt es bestehen keine Verhaltensauffälligkeiten infolge

Alkoholgenusses.



Ab 1,1 Promille gilt die absolute Fahruntüchtigkeit, die eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, einen

Führerscheinentzug (so vorhanden) und ggf. eine MPU nach sich ziehen

würde.









