POL-LWL: Auto prallte gegen Baum- Fahrer leicht verletzt

Venzkow (ots) - Auf der Kreisstraße 106 bei Venzkow ist am

Dienstagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall

leicht verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge habe der Autofahrer

einem Reh auf der Straße ausweichen wollen, als er dabei die

Kontrolle über seinen PKW verlor. Das Auto prallte anschließend gegen

einen Baum und kippte um. Der verletzte Fahrer hat sich daraufhin

selbst aus dem Unfallauto befreien können. An seinem PKW entstand

Totalschaden.









