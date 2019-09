POL-SN: Verkehrswarnmeldung Schlossstraße/Lenestraße/Werderstraße für Mittwoch den 04.09.2019

Schwerin (ots) - Im Zuge einer Demonstration von Windkraftgegnern

wird es am Mittwoch in der Zeit von 18.00 - 21.00 Uhr zu temporären

Sperrungen im Bereich Schlossstraße/Werderstraße, Höhe Lenestraße

kommen.



Die Polizei führt vor Ort die Sperrungen zum Schutz der

Versammlungsteilnehmer durch.



Die Dauer einer Sperrung wird ca. zehn Minuten betragen.



Bitte haben Sie Verständnis und Geduld oder weichen über den

Obotritenring aus.









