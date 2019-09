POL-LWL: Goa- Party in Eldena- 55 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Eldena (ots) - Bei Kontrollen am Rande einer Goa- Party in Eldena

hat die Polizei zwischen Donnerstag und Montagmittag 55 Verstöße

gegen das Betäubungsmittelgesetz registrieren müssen. Davon waren

auch 23 Fahrzeugführer betroffen, bei denen ein Drogenvortest jeweils

positiv verlief. In mehreren Fällen wurden bei den Kontrollen

geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und anschließend

beschlagnahmt. Die Polizei nahm gegen die Betreffenden Anzeigen wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.



Zudem nahm die Polizei weitere Strafanzeigen, unter anderem wegen

Körperverletzung auf. So auch gegen einen 25-jährigen Mann, der eine

31-jährige Frau am Samstag mit einem brennenden Holzscheit

angegriffen und dabei leicht verletzt haben soll. Der unter

Drogeneinfluss stehende Besucher hatte das brennende Stück Holz aus

einer Feuerstelle genommen und war unvermittelt und grundlos auf die

Frau losgegangen. Sie erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und am

Arm. Auch der mutmaßliche Angreifer zog sich leichte

Brandverletzungen an den Händen zu. Sicherheitsleute überwältigten

den Mann und übergaben ihn der Polizei. Einem Vortest zufolge stand

der 25-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin.



Laut Veranstalter hatten etwa 10.000 Besucher an der angemeldeten

Veranstaltung ´Indian Spirit´ teilgenommen. Im Zuge der Kontrollen

kamen täglich rund 30 Polizeibeamte zum Einsatz.









