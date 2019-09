POL-HRO: Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Rostock (ots) -



In den letzten Stunden kommt es im Raum Rostock und Landkreis Rostock

vermehrt zu Telefonanrufen durch Personen, die sich als Polizeibeamte

ausgeben. Man habe Straftäter festgenommen, bei denen Listen mit

Namen und Anschriften der zumeist älteren Angerufenen festgestellt

wurden. Die falschen Polizisten erkundigen sich dann nach

Wertgegenständen im Haus und raten zur Vorsicht vor einem möglichen

bevorstehenden Einbruch oder vereinbaren sogar einen Termin zum

Abholen dieser Wertgegenstände durch ´zivile Polizisten´.

Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen

erkundigen oder Wertgegenstände von der Wohnanschrift abholen.

Bitte sensibilisieren Sie ihre älteren Verwandten und Bekannten über

diese und ähnliche betrügerischen Lockanrufe durch falsche Polizisten

oder vermeintliche Enkel in Nöten und raten sie, niemals auf solche

Anrufe einzugehen.

Legen Sie in solchen Fällen sofort auf und rufen die 110 an.



Christian Herfert

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell