POL-HRO: Start der Kontrollen zu ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Zweiradfahrer´

Parchim (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt ´Zweiradfahrer´. Die Maßnahmen

sind Teil der monatlichen Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´.



Im Jahr 2018 sind in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 1.556 Radfahrer

im Straßenverkehr verunglückt. Das sind 50 Personen mehr als im

vorangegangenen Jahr.



Die heutige Auftaktveranstaltung im Polizeipräsidium Rostock wird im

Bereich der Polizeiinspektion Ludwigslust durchgeführt. Die

Verkehrskontrollmaßnahmen finden im Raum des Polizeihauptreviers

Parchim statt.



Durch die verstärkten Kontrollen zum Thema ´Zweirad´ sollen im Monat

September insbesondere die Zweiradfahrer (sowohl Rad- als auch

Motorrad- bzw. Mopedfahrer) sensibilisiert werden.



Unabhängig der Auftaktveranstaltungen werden die Kontrollen zum

Schwerpunkt über den gesamten Monat September fortgeführt. Die

Auswahl der Kontrollstellen erfolgt hierbei auf Basis der

Unfallschwerpunkte.









