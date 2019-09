POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und Sachschaden auf der B 109 bei Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) - Am 02.09.2019 gegen 13:55 Uhr ereignete sich auf

der B 109 zwischen den Orten Borckenfriede und Rathebur ein

Verkehrsunfall, bei dem Personen- und Sachschaden entstand.

Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar. Der

37-jährige Fahrer eines Pick-Up vom Typ Toyota mit beladenem Anhänger

befuhr die B 109 aus Richtung Borckenfriede in Richtung Rathebur. Auf

Höhe der Unfallstelle schaukelte sich das Fahrzeuggespann auf, geriet

auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. In der

weiteren Folge riss der Anhänger vom Toyota. Am Zugfahrzeug und am

Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schutzplanke

wurde auf eine Länge von ca. 20 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 36.000,-Euro. Der Fahrzeugführer und sein

21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide

Verletzte wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und dort nach

ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Unfallursache bleibt zu

ermitteln. Die Freiwillige Feuerwehr Ducherow war mit mehreren

Kameraden vor Ort im Einsatz, um bei den Bergungsarbeiten zu

unterstützen. Weiterhin befanden sich zwei RTW und ein Notarzt im

Einsatz. Die B 109 war bis 15:20 Uhr voll gesperrt.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell