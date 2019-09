POL-HWI: Polizei begleitet das Sommerfest der NPD in Grevesmühlen

Wismar (ots) - Am Samstag, dem 31. August, lud der NPD

Landesverband zum Sommerfest nach Grevesmühlen in das dortige

´Thinghaus´ ein. Im Zeitraum von 14:00 bis 22:00 Uhr fand das als

Versammlung eingestufte Fest statt, das laut polizeilichen

Schätzungen zufolge ca. 115 Personen besuchten. Neben mehreren

Redebeiträgen gab es im Wechsel Musikdarbietungen von vier Band des

rechten Spektrums. Gegen 19:10 Uhr stellte die Polizei das Abspielen

mehrerer indizierter Musiktitel fest und unterbrach den Auftritt.

Nach Kontaktaufnahme mit den Bandmitgliedern erteilte die

Polizeiführung den beiden Musikern ein Auftrittsverbot für den

weiteren Verlauf der Versammlung. Gegen die beiden 36- und 46-jährien

Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung

eingeleitet.









