POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen nach mehreren Auseinandersetzungen im Bereich des Doberaner Platzes

Rostock (ots) - Am 01.09.2019 kam es gegen 04:55 Uhr bzw. 05:37

Uhr im Bereich Doberaner Platz / Doberaner Straße / Friedhofsweg zu

körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen.

Beide Vorfälle stehen im Bezug zueinander.



Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die zu den Tatzeiten in

dem Bereich unterwegs waren und die Sachverhalte beoachtet haben.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße

54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede

andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell