POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der BAB 20

Tessin (ots) - Am 01.09.2019 gegen 23:49 Uhr ereignete sich auf

der BAB 20; Richtungsfahrbahn Lübeck, kurz hinter der Anschlussstelle

Tessin, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten und einer

schwerverletzten Person.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein polnischer VW Golf

ungebremst auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine aufgefahren,

wobei der polnischen Fahrer (40 Jahre) und sein Beifahrer (39 Jahre)

tödlich verletzt wurden. Ein weiterer Mitfahrer (23 Jahre) wurde mit

schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalls

fuhren noch vier weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle und

beschädigten ihren Fahrzeuge.



Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde die DEKRA zur Klärung

der Unfallursache beauftragt.



Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

20.000 EUR.



Die Richtungsfahrbahn Lübeck wird voraussichtlich bis ca. 05:30

Uhr gesperrt bleiben.



