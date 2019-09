POL-HRO: 60-jährige Frau aus Klein Trebbow vermisst

Klein Trebbow/Schwerin (ots) -



Seit dem 01.09.2019 wird die 60-jährige Sylwia-Maria Trems aus

Klein Trebbow vermisst. Frau Trems wurde letztmalig gegen 08:30 Uhr

im Betreuten Wohnen in Klein Trebbow gesehen.



Die Vermisste ist ca. 1,72 m groß, hat eine schlanke Gestalt und

blonde kurze Haare.



Bekleidet ist die Frau wie folgt:



- weißes Shirt (siehe Foto) - schwarze ¾ lange Stoffhose - bunte

Clogs - auffällige Armbänder an der rechten Hand - Brille mit blauen

Flügeln



Frau Trems ist orientierungslos.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach

Frau Trems. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt das

Polizeirevier Gadebusch unter 03886/722-0 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Im Auftrag



Streller

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Gadebusch

Polizeiinspektion Wismar









