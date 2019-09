POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person auf der K 116 bei Lübbersdorf (Landkreis MSE)

Friedland (ots) -



Am Sonntag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der K 116 bei

Lübbersdorf ein Verkehrsunfall mit insgesamt 3 verletzten Personen.

Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Renault Clio die K 116 aus

Friedland kommend in Richtung Lübbersdorf. An der späteren

Unfallstelle kam der PKW plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit einem Baum, überschlug sich in der Folge und kam auf

dem Dach zum Liegen. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der

55-jährige Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin wurden mit

schweren Verletzungen und ein im Fond sitzender 14-Jähriger mit

leichten Verletzungen durch Rettungskräfte geborgen, erstversorgt

und zum Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Unfallfahrzeug, an dem

Totalschaden entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Gesamtschaden wurde mit 3050,00 Euro beziffert. Die Ermittlungen

zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Verkehrsunfallaufnahme

erfolgte durch Polizeibeamte des PR Friedland.

Im Auftrag





Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell