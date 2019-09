POL-NB: Fahrer eines Wohnmobiles schätzt die Höhe zur Baumkrone falsch ein

Wolgast (ots) -



Am 01.09.2019 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B109 in Höhe der

Ortschaft Gladrow zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der

46-jährige Fahrer eines Wohnmobils befuhr die B109 aus Richtung

Greifswald kommend, in Richtung Moeckow Berg. Auf Höhe der

Unfallstelle berührte er mit dem Aufbau seines Wohnmobils die Krone

eines Straßenbaums und beschädigte dadurch das Wohnmobil erheblich.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

