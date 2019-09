POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Rasentraktor unter Einwirkung von Alkohol

Grimmen (ots) -



Am 31.08.2019 gegen 11.40 Uhr ereignete sich in der Ortslage Klein

Rakow ein Verkehrsunfall mit einem Rasentraktor.

Der 59-jährige Fahrzeugführer eines Rasentraktor befuhr mit diesem

die Dorfstraße. Beim Versuch in Richtung Düvier abzubiegen,

kollidierte das Fahrzeug mit der Bordsteinkante. Durch die Kollision

stürzte der Fahrzeugführer vom Rasentraktor und zog sich schwere

Verletzungen zu.

Am Rasentraktor entstand kein Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde

in das Krankenhaus Bartmannshagen eingeliefert, wo er stationär

aufgenommen wurden

Im Krankenhaus wurde durch die eingesetzten PVB in einem freiwilligen

Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer durchgeführt. Dieser ergab einen

Wert 2,31 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr erstattet.



