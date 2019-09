POL-HRO: Löschung der öffentlichen Suche nach vermissten 9-Jährigen aus Rostock

Rostock (ots) -



Seit dem 31.08.2019 um 17:00 Uhr wurde ein 9-Jähriger aus Rostock

(Groß Klein) vermisst. Mit Pressemitteilung vom 01.09.2019 um 02:02

Uhr erweiterte die Polizei die Suche durch eine

Öffentlichkeitsfahndung.



Zwischenzeitlich konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden

werden. Polizeibeamte erkannten den Jungen im Rahmen ihrer

Streifentätigkeit in Rostock. Als der Vermisste die Polizeibeamten

wahrnahm, versuchte er zunächst fußläufig vor ihnen zu fliehen. Die

nacheilenden Polizisten stellten ihn jedoch und übergaben ihn an

seine Aufsichtspflichtigen.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit aufgehoben. Die Polizei bittet

um Löschung aller personenbezogenen Daten des Vermissten.



